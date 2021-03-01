قرارات من النيابة بشأن انهيار عقار «الجمرك» في الإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، التصريح بدفن جثتي رجل وطفلة لقي مصرعهما في انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، تسبب في مصرع شخصين إصابة 4 آخرين، وتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار لبيان سبب الانهيار، وطلب ملف العقار من الحي وسؤال شهود العيان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يُفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بشارع سيدي الجداوي بمنطقة المنشية، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة.وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم مكون من أرضي و3 طوابق علوية، حوائط حاملة وأسقف خشبية وصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 10 لسنة 2010، ولم ينفذ من قبل السكان، وانهيار أجزاء من السقف والجدران.أسفر الحادث عن مصرع شخصين هما طفلة 12 سنة، ورجل 48 سنة، وإصابة 4 آخرين من قاطني العقار، تم نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ رفع الأنقاض وإزالة الأجزاء الخطرة، فضلا عن وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المواطنين.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.