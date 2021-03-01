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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العثور على جثة شاب مذبوحًا داخل شقته بالسلام

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:34 ص
جثة
جثة
هدير مصطفي
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تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب مذبوحا داخل شقته في دائرة قسم شرطة السلام أول، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف الغموض وضبط الجناة.

وتلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا بالعثور على الشاب مقتولا داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب سوبر ماركت يدعى "محمد. أ" في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني متفرع من شارع جمال عبد الناصر بدائرة قسم الشرطة.

وبالمعاينة تبين العثور على جثة المجني عليه على أرضية غرفة نومه وسط بركة من الدماء، كما تبين وجود جرح ذبحي برقبة المجني عليه، وبفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها وهو ما يرجح أن المتهم على علاقة بالمجني عليه وأنه دخل الشقة بطريقة شرعية.

وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمجني عليه لبيان سبب الوفاة، كما قررت النيابة أخذ مسحه شرجية من الجثة، لبيان هل الشذوذ أحد دوافع الجريمة من عدمه، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف الغموض وضبط الجناة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول بالتنسيق مع ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار مسرح الجريمة تمهيدا لتفريغها، كما قام فريق البحث بفحص عدد من المشتبه بهم بالمنطقة وخاصة خريجي السجون في الفترة الأخيرة والمعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الجرائم، كما تم فحص علاقات المجني عليه في نطاق عمله ومسكنه.

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