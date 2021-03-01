ندوة إلكترونية للمصدرين حول المنظومة الضريبية الجديدة

يعقد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية اليوم الإثنين، ندوة إلكترونية حول "منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة"وسيتم إلقاء الضوء والتعريف بالمنظومة الجديدة وكيفية عملها بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات الشركات المصدرة فى هذا الشأن.ومن المقرر أن يحضر الندوة شركات الصناعات الغذائية المصدرة وبحضور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وثروت عبد الباقى وكيل الوزارة بقطاع المعلومات وعادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين، ويستمر المجلس التصديرى للصناعات الغذائية فى عقد سلسة ندوات متتالية أسبوعيا بهدف غزو أسواق تصديرية جديدة، وحل كافة المشاكل التى تواجه المصدرون مع الجهات الحكومية المعنية بالتصدير.يذكر أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بلغت في عام 2020 حوالي 3.5 مليار دولار وهي نفس قيمة صادرات عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال عام 2020.