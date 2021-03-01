حفاظا على سلامة المارة.. إزالة عقارين في بإدكو بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة اللواء عماد الدكروري، بإزالة منزلين آيلين للسقوط بمساحة إجمالية 170 مترا مربعا، عبارة عن دور أرضي وأول علوي حتى سطح الأرض، لخطورتهم الداهمة وحفاظا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة.