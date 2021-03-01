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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط موظفة أطلقت أسماء أقاربها في شوارع كفر شكر

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:30 ص
ضبط موظفة
ضبط موظفة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تابعت الأجهزة الأمنية ما تم بثه عبر بعض البرامج التليفزيونية بالقنوات الفضائية، حول واقعة قيام موظفة بإطلاق أسماء عدد من أقاربها على بعض شوارع مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وأسفر فحص الأجهزة الأمنية عن صحة الواقعة، وقيام مهندسة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية باستغلال موقعها الوظيفي، والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والحصول لنفسها على مكاسب معنوية وواجهة اجتماعية، حيث استغلت عملها وقامت بتحديث بيانات الشوارع وإطلاق أسماء زوجها وأقاربه على الشوارع غير المسماة بالمدينة، دون العرض على السلطة المختصة وبالمخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة لهذا الشأن،.

وتم تسجيل أسماء الشوارع بأسماء أقاربها، بقاعدة بيانات المركز التكنولوجي لرئاسة الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وضبط المهندسة.

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