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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الزوجة الثانية».. قصة عشق الراحلة أحلام الجريتلي لزوجها

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:30 ص
أحلام الجريتلي
أحلام الجريتلي
نرمين ضيف الله
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مشوارها الحافل في عالم الفن، وعطاءها الذي دام اكثر من 50 عاما في عالم السينما، لم يؤثر على حياتها الزوجية، حيث كانت تتمتع بروح طيبة وتحب حياتها الزوجية وتعشق زوجها، الزواج الذي دام 25 عامًا يجمعهم دون أبناء ولكن جمعهم الحب الصادق النابع من القلب، هي الفنانة الجميلة أحلام الجريتلي.

تغزل زوجها فيها
"كوني صديقة حريتي وكوني ورائي بكل حروبي وسيري معي بأقواس نصري، أحلام كل الأعوام وانتِ بخير"، هكذا تغزّل الدكتور شيرين حسين، في زوجته الفنان أحلام الجريتلي، بمناسبة عيد ميلادها.

-أثناء استضافتهم في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، تحدث الدكتور شيرين حسين، عن زوجته الفنانة أحلام الجريتلي، قائلًا: "الحب يا اخوانا لازم يبقى موجود، وهو اللي بيقدر يهزم أي حاجة وحشة، احنا متجوزين بقالنا 25 سنة، الجماعة البدو اللي أنا اتعلمت منهم في الصحراء، كانوا ديما يقولوا لو عايز تعرف اسأل قلبك".

وعقبت على حديث زوجها زوجها قائلةً: «مخزون الحب عنده جميل اوي، شيرين بسيط أوي واللي بيحبه بيدخل جوا قلبه بسرعة وبيحس وبيعبر ورومانسي جدًا ومش بيقولهولي مباشرة، كان بيكتبلي خواطر أول ما اتجوزنا، كل ما كنا صحاب انسي بقى أي خلافات تحصل، لا الغيرة هتقدر تهد حاجة وإحساس إن البني آدم ده عصبي أو في مشاحنات، بنعرف نتخطى ده، هو اختارني من وسط ملايين الستات، وأنا اختارته من ملايين الرجالة، كان في بينا كيميا كبيرة حصلت إنسان مهذب وذوق».

وتابعت الفنانة الحديث عن علاقتها بزوجها: "ممكن نمشي في الشارع نلاقي بنت حلوة نعاكسها إحنا الاتنين، وبيقولي شوفي لبسها جميل، هو إنسان مهذب وذوق".

أما عن علاقتها بزوجته السابقة، قالت أحلام الجريتلي: «مفيش بينا أي غيرة، ولسه بنتعامل مع بعض وكمان أصحاب، وبنت شيرين لما بتيجي مبتبقاش عايزة تمشي، بتجيلي وبنخرج سوا».

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