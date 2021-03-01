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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس ألبينو من أنجيه ألأسقف

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:29 ص
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
جرجس صفوت
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احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس ألبينو من أنجيه ألأسقف.

وقال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، إنه ولد فى عام 470م في مدينة موناكو بفرنسا، من والدين غنيين وشريفي النسب، وترك والديه وترهب في دير وأخذ يسير سيرة تقشف مع الصوم والسهر بالصلاة وعين رئيسًا في ذلك الدير. وبعدما قضى في هذه الخدمة خمسًا وعشرين سنة عين ألبينو اسقفًا عام 529م.

وأضاف: "وإذ سمع ذات يوم أن امراة حبست بأمر الملك على أنها كانت مديونة لأحد الاشخاص ووضعت بين أيادي جنود فاسقين قام مسرعًا وانطلق على السجن وأخرجها بشجاعة فقاومه أحد الجنود وأخذ يشتمه. فنفخ ألبينو بوجهه فسقط حالًا ميتًا واخرج المرأة وساعدها في سداد ديونها، وصنع معجزات أخرى كثيرة منها. ولما صار عمره ثمانين سنة رحل يوم 1 مارس عام 550م".

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