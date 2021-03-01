البرلمان يناقش مشروع قانون الحكومة بشأن «المركزي للتنظيم والإدارة»

بدأ منذ قليل مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.ومنح رئيس المجلس الفرصة للنائب إيهاب الطماوي لعرض تقرير اللجنة المشتركة التي أعدت تقريرا عن هذا المشروع، كونه مقرر الموضوع، وبدأ الطماوي بالفعل عرض تقرير اللجنة على الأعضاء بالجلسة العامة.ونبه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس، بضرورة الانتباه والتركيز مع بيانات التنفيذيين وكلماتهم تحت قبة المجلس، لأنها من الأعراف البرلمانية التي لابد أن نحافظ عليها وأن نجعل صورة المجلس في أجمل شيء.كما نبه رئيس المجلس على التنفيذيين وممثلي الحكومة بضرورة التباعد الاجتماعي، وقال: "لدينا أماكن كثيرة مخصصة لممثلي الحكومة".