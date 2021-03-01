رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبرز المعلومات عن الراحلة أحلام الجريتلي

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:27 ص
أحلام الجريتلي
أحلام الجريتلي
نرمين ضيف الله
طباعة
رحلت عن عالمنا، أمس الأحد، الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 73 عامًا، ويُشيع جثمانها اليوم الإثنين، بمقابر آل حسونة بالعباسية.

وترصد «الدستور» أبرزت المعلومات عن الراحلة:

- اسمها بالكامل أحلام فؤاد إبراهيم الجريتلي.
- مواليد 20 فبراير 1948.
- شقيقة الفنانة إنعام الجريتلي.
- تزوجت الدكتور شيرين حسين ولم تنجب أبناء، وكانت هي الزوجة الثانية.
- قدمت العديد من الأعمال التليفزيونية والإذاعية والسينمائية منها مسلسل "حكايات المدندش" ومسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام" مع نادية الجندي.
- شاركت أحلام الجريتلي في إحدى حلقات مسلسل "لحظات حرجة" ومسلسل "السندريلا"
- اشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة، كما شاركت في أعمال أخرى كثيرة.
- آخر مشاركات الفنانة أحلام الجريتلي مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان وأحمد زاهر ونور اللبنانية وسلوى عثمان وهو من إخراج محمد سامي.
- قالت في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر فضائية "CBC"، إن أول ما لفت نظرها لزوجها هو اسمه، وبسبب صداقته لشقيقتها توطدت علاقتهما لتتوج بالزواج.
- أوضحت خلال البرنامج أن علاقتها بابنة زوجها علاقة جيدة وتربطهما علاقة صداقة وطيدة.
- من أشهر أعمالها في التليفزيون "ضمير أبلة حكمت"، "أيوب"، "ليالي الحلمية"، "الوسية"، "خالتي صفية والدير"، "فارس بلا جواد"، "سوق العصر"، وغيرها.
- كما شاركت في السينما بعدد من الأفلام الهامة أبرزها "خريف آدم"، "ساعة ونص"، "حصل خير"، "حلاوة روح".
- كرمها الفنان الكبير محمد صبحي مؤخرا في احتفالية "50 سنة فن".
- شاركت كضيفة شرف مؤخرا في مسلسل "لؤلؤ" الذي حقق نجاحا كبيرا.
- كان آخر أعمالها مسلسل "اللعبه ٢"الذي يعرض عبر منصه "شاهد"
- توفت عن عمر يناهز 73 عامًا.

موضوعات متعلقة

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

image description

«طلابنا استجابوا للإجراءات الوقائية».. رئيس جامعة حلوان يشكر أبنائه (صور)

image description

الجمال يتفقد لجان امتحانات الفرق الثالثة بجامعة أسيوط

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

image description

صور امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الثانوية

الأكثر قراءة

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

بعد صدور كتابه «لحظة فارقة».. نجوم الفن يهنئون هيثم مازن

غدًا.. حفل لفرقة «قصر الغوري للموسيقى العربية» بالسحيمي

ختام فعاليات القافلة الثقافية برأس حدربة

«كان في مكان» على مسرح قصر ثقافة أسيوط