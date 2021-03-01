أبرز المعلومات عن الراحلة أحلام الجريتلي

رحلت عن عالمنا، أمس الأحد، الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 73 عامًا، ويُشيع جثمانها اليوم الإثنين، بمقابر آل حسونة بالعباسية.وترصد «الدستور» أبرزت المعلومات عن الراحلة:- اسمها بالكامل أحلام فؤاد إبراهيم الجريتلي.- مواليد 20 فبراير 1948.- شقيقة الفنانة إنعام الجريتلي.- تزوجت الدكتور شيرين حسين ولم تنجب أبناء، وكانت هي الزوجة الثانية.- قدمت العديد من الأعمال التليفزيونية والإذاعية والسينمائية منها مسلسل "حكايات المدندش" ومسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام" مع نادية الجندي.- شاركت أحلام الجريتلي في إحدى حلقات مسلسل "لحظات حرجة" ومسلسل "السندريلا"- اشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة، كما شاركت في أعمال أخرى كثيرة.- آخر مشاركات الفنانة أحلام الجريتلي مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان وأحمد زاهر ونور اللبنانية وسلوى عثمان وهو من إخراج محمد سامي.- قالت في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر فضائية "CBC"، إن أول ما لفت نظرها لزوجها هو اسمه، وبسبب صداقته لشقيقتها توطدت علاقتهما لتتوج بالزواج.- أوضحت خلال البرنامج أن علاقتها بابنة زوجها علاقة جيدة وتربطهما علاقة صداقة وطيدة.- من أشهر أعمالها في التليفزيون "ضمير أبلة حكمت"، "أيوب"، "ليالي الحلمية"، "الوسية"، "خالتي صفية والدير"، "فارس بلا جواد"، "سوق العصر"، وغيرها.- كما شاركت في السينما بعدد من الأفلام الهامة أبرزها "خريف آدم"، "ساعة ونص"، "حصل خير"، "حلاوة روح".- كرمها الفنان الكبير محمد صبحي مؤخرا في احتفالية "50 سنة فن".- شاركت كضيفة شرف مؤخرا في مسلسل "لؤلؤ" الذي حقق نجاحا كبيرا.- كان آخر أعمالها مسلسل "اللعبه ٢"الذي يعرض عبر منصه "شاهد"- توفت عن عمر يناهز 73 عامًا.