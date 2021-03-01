أبرز المعلومات عن الراحلة أحلام الجريتلي
الإثنين 01/مارس/2021 - 11:27 ص
نرمين ضيف اللهطباعة
رحلت عن عالمنا، أمس الأحد، الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 73 عامًا، ويُشيع جثمانها اليوم الإثنين، بمقابر آل حسونة بالعباسية.
وترصد «الدستور» أبرزت المعلومات عن الراحلة:
- اسمها بالكامل أحلام فؤاد إبراهيم الجريتلي.
- مواليد 20 فبراير 1948.
- شقيقة الفنانة إنعام الجريتلي.
- تزوجت الدكتور شيرين حسين ولم تنجب أبناء، وكانت هي الزوجة الثانية.
- قدمت العديد من الأعمال التليفزيونية والإذاعية والسينمائية منها مسلسل "حكايات المدندش" ومسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام" مع نادية الجندي.
- شاركت أحلام الجريتلي في إحدى حلقات مسلسل "لحظات حرجة" ومسلسل "السندريلا"
- اشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة، كما شاركت في أعمال أخرى كثيرة.
- آخر مشاركات الفنانة أحلام الجريتلي مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان وأحمد زاهر ونور اللبنانية وسلوى عثمان وهو من إخراج محمد سامي.
- قالت في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر فضائية "CBC"، إن أول ما لفت نظرها لزوجها هو اسمه، وبسبب صداقته لشقيقتها توطدت علاقتهما لتتوج بالزواج.
- أوضحت خلال البرنامج أن علاقتها بابنة زوجها علاقة جيدة وتربطهما علاقة صداقة وطيدة.
- من أشهر أعمالها في التليفزيون "ضمير أبلة حكمت"، "أيوب"، "ليالي الحلمية"، "الوسية"، "خالتي صفية والدير"، "فارس بلا جواد"، "سوق العصر"، وغيرها.
- كما شاركت في السينما بعدد من الأفلام الهامة أبرزها "خريف آدم"، "ساعة ونص"، "حصل خير"، "حلاوة روح".
- كرمها الفنان الكبير محمد صبحي مؤخرا في احتفالية "50 سنة فن".
- شاركت كضيفة شرف مؤخرا في مسلسل "لؤلؤ" الذي حقق نجاحا كبيرا.
- كان آخر أعمالها مسلسل "اللعبه ٢"الذي يعرض عبر منصه "شاهد"
- توفت عن عمر يناهز 73 عامًا.
وترصد «الدستور» أبرزت المعلومات عن الراحلة:
- اسمها بالكامل أحلام فؤاد إبراهيم الجريتلي.
- مواليد 20 فبراير 1948.
- شقيقة الفنانة إنعام الجريتلي.
- تزوجت الدكتور شيرين حسين ولم تنجب أبناء، وكانت هي الزوجة الثانية.
- قدمت العديد من الأعمال التليفزيونية والإذاعية والسينمائية منها مسلسل "حكايات المدندش" ومسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام" مع نادية الجندي.
- شاركت أحلام الجريتلي في إحدى حلقات مسلسل "لحظات حرجة" ومسلسل "السندريلا"
- اشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة، كما شاركت في أعمال أخرى كثيرة.
- آخر مشاركات الفنانة أحلام الجريتلي مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان وأحمد زاهر ونور اللبنانية وسلوى عثمان وهو من إخراج محمد سامي.
- قالت في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر فضائية "CBC"، إن أول ما لفت نظرها لزوجها هو اسمه، وبسبب صداقته لشقيقتها توطدت علاقتهما لتتوج بالزواج.
- أوضحت خلال البرنامج أن علاقتها بابنة زوجها علاقة جيدة وتربطهما علاقة صداقة وطيدة.
- من أشهر أعمالها في التليفزيون "ضمير أبلة حكمت"، "أيوب"، "ليالي الحلمية"، "الوسية"، "خالتي صفية والدير"، "فارس بلا جواد"، "سوق العصر"، وغيرها.
- كما شاركت في السينما بعدد من الأفلام الهامة أبرزها "خريف آدم"، "ساعة ونص"، "حصل خير"، "حلاوة روح".
- كرمها الفنان الكبير محمد صبحي مؤخرا في احتفالية "50 سنة فن".
- شاركت كضيفة شرف مؤخرا في مسلسل "لؤلؤ" الذي حقق نجاحا كبيرا.
- كان آخر أعمالها مسلسل "اللعبه ٢"الذي يعرض عبر منصه "شاهد"
- توفت عن عمر يناهز 73 عامًا.