جدل في تونس بشأن وصول لقاحات كورونا لتطعيم كبار المسؤولين

قال نواب في البرلمان التونسي اليوم الاثنين، إن لقاحات مضادة لفيروس كورونا وصلت لتطعيم مسؤولينكبار في الدولة، لكن رئاسة الجمهورية قالت لرويترز إنه لم يتم تطعيم أي شخص من الرئاسة بما فيهم الرئيس وإن ألف جرعة حصلت عليها الرئاسة وجهت للطب العسكري.وقال النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي "لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية، تم توزيع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية.. وللشعب رب يحميه".وبدوره قال النائب ياسين العياري إن لقاحات وصلت للرئاسة.ولكن مسؤولا من الرئاسة قال لرويترز "تحصلت الرئاسة على 1000 جرعة تلقيح هدية من الإمارات ولكن الرئيس قيس سعيد منحها كلها لمصالح الصحة العسكرية".