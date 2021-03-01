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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشر بورصة البحرين يرتفع في بداية تعاملات اليوم

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:25 ص
بورصة البحرين
بورصة البحرين
اكرم عمران - طارق عتمان
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.10% رابحًا 1.52 نقطة، ليصل إلى مستوى 1467.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 333.9 ألف سهم بقيمة 135.1 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 10.90% مدفوعًا بصعود سهمي «إي بي إم تيرمينالز» البحرين، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 5.95%، 0.18%، على التوالي.

في سياق متصل، أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، النتائج المالية لعام 2020، وحققت الشركة صافي خسارة قدرها 4.3 مليون دينار بحريني عامن 2020 مقابل خسائر بلغت 17.1 مليون دينار بحريني عام 2019، وبلغ العائد على السهم الواحد للعام 21 فلسًا مقارنة مع 85 فلس في العام السابق، وبلغ إجمالي الخسارة الشاملة للمجموعة بقيمة 8 ملايين دينار بحريني مقارنة بإجمالي أرباح.

وبلغت 14 مليون دينار بحريني في العام السابق، كما حققت الشركة صافي فوائد مكتسبة بلغت 23.5 مليون دينار بحريني منخفضًا بنسبة 12% مقارنة بمبلغ 26.7 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، كما حققت الشركة صافي أرباح تشغيلية، بلغت 33.8 مليون دينار بانخفاض مقداره 25% مقارنة مع مبلغ 45.3 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2019، ويعزي سبب الانخفاض في صافي الأرباح إلى زيادة مخصصات الديون المتعثرة التي اعتمدتها الشركة لحماية جودة محفظة قروضها في مواجهة التحديات التي يتوقع أن يواجهها عملاؤها بسبب التداعيات الوبائية التي سببتها جائحة فيروس كورونا.

في السياق ذاته، أعلنت مجموعة فنادق الخليج، النتائج المالية لعام 2020، وحققت الشركة صافي خسارة قدرها 8.127 مليون دينار بحريني عام 2020 مقابل أرباح بلغت 5.950 دينار بحريني عام 2019، بانخفاض قدره 14.079 مليون دينار بحريني، وبلغت خسارة السهم الأساسية خلال العام 36 فلسًا مقارنة ربح 26 فلس للسهم الواحد في العام 2019، وبلغ إجمالي الخسارة الشامل بقيمة 8.381 مليون دينار بحريني مقارنة مع 8.070 مليون دينار بحريني في العام السابق بانخفاض قدره 16.452 مليون دينار بحريني.

وأعلنت بورصة البحرين، سيتم استئناف التداول على أسهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة «ش.م.ب»، وذلك بعد استلام البيانات المالية للشركة، على أن يتم استئناف التداول في وقت لاحق من اليوم.

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