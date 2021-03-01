مصرع سيدة وطفلين فى حادث تصادم على الطريق الدائرى

لقى طفلان شقيقان وخالتهما من مركز العياط مصرعهم، في حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الدائري، وتم نقل الضحايا لمستشفى الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أعلى الطريق الدائري، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع طفلين شقيقين وخالتهما، يقيمون بإحدى قرى مركز العياط، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائق السيارة المتسبب في الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.