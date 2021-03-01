غرفة عمليات لمتابعة امتحانات «أولى ثانوي» لحظيا بالوادي الجديد

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، أن غرفة عمليات بديوان عام المديرية انعقدت منذ الصباح الباكر، لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، وتجرى متابعة لحظية لسير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات بالمديرية وتواصل دائم مع الإدارات التعليمية الخمس.وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تجهيز جميع لجان الامتحانات، مع التأكيد على إجراءات الأمن وتوفير الجو المناسب لسير أعمال الامتحانات دون أي معوقات، مشيرا إلى التزام الجميع بضوابط الامتحانات وضرورة التعاون وتضافر الجهود، وتذليل أي عقبات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الامتحانات.