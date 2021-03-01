مؤشر بورصة الكويت يرتفع بالمستهل بنسبة 0.56%

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.56% رابحًا 31.71 نقطة ليصل إلى مستوى 5680.87 نقطة.وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.69% رابحًا 42.26 نقطة ليصل إلى مستوى 6199.83 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحًا 12.56 نقطة ليصل إلى مستوى 4663.27 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.34% رابحًا 16.58 نقطة ليصل إلى مستوى 4837.37 نقطة.وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 141.4 مليون سهم بقيمة 26.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5898 صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.49%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.96%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاعي المنافع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.78%، 0.36%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.14%.وفي سياق متصل أعلنت شركات الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية، أموال الدولية للاستثمار، مجموعة الرأي الإعلامية، تحديد تاريخ انسحابها من بورصة الكويت، يوم 26 أغسطس للأولى، 22 إبريل للثانية، 29 إبريل للثالثة.في سياق آخر أعلنت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية، اجتماع لجنة الاستثمار بالشركة، يوم الأربعاء الماضي، ووافقت على الدخول في استثمار خارجي بقيمة 7.255 مليون دولار أمريكي في شركة AGP وهي شركة متكاملة للمشتريات والبناء الهندسية، مقرها في سنغافورة، وهي متخصصة في إنشاءات الصلب والغاز الطبيعي ولها حضور كبير في الفلبين والهند.