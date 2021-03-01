رئيس «النواب» يحيل تعديلات الحكومة على قانون الشهر العقاري لـ«التشريعية»

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المتخصصة.و أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تأجيل قانون تنظيم الشهر العقاري والضريبة علي الدخل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب ضياء الدين داود وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل المادة رقم 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشان الشهر العقاري، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والخطة والموازنة.كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم إمام، بشان قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.