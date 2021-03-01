وزيرة خارجية السودان تغادر للقاهرة للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية

تغادر وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، الأراضي السودانية متوجهة إلى القاهرة للمشاركة في أعمال اجتماع المجلس الوزاري العادي لجامعة الدول العربية، غدا الثلاثاء، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سودانية.ومن المتوقع أن تجري الصادق لقاءات مع نظرائها العرب، فضلًا عن لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، تناقش موضوعات تهم البلدين، كما من المقرر أن تلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.