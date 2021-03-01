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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس أرمينيا يؤكد أن البلاد بحاجة للوحدة والتضامن

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:20 ص
أرمين سركيسيان
أرمين سركيسيان
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دعا رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان كافة القوى السياسية إلى تجنب المواجهات وعدم تعريض استقرار البلاد لأي هزات، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى الوحدة والتضامن.

وقال سركيسيان في كلمته إلى المواطنين بمناسبة حلول ذكرى أحداث (الأول من مارس 2008) - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " لا يجوز أن يتجاوز النضال السياسي حدود القانون والشرعية، ولا يجوز أن يسفر عن صدام وعدم الاستقرار، ولا ينبغي أن تتحول التناقضات إلى كراهية متبادلة وعدم تسامح، ولا يجوز أن تؤدي إلى التفرقة والانقسام"، ولا سيما اليوم، الذي يعتبر التوحيد والتسامح أمرا حيويا لدولتنا وشعبنا ".

يشار إلى أنه أثناء تفريق مظاهرات المعارضة في يريفان يوم 1 مارس 2008، لقي 10 أشخاص حتفهم، ومن المقرر اليوم تنظيم مسيرتين في يريفان.. ستجتمع المعارضة في شارع باغراميان مقابل مبنى البرلمان الساعة (17.00 بتوقيت موسكو)، وأنصار رئيس الحكومة نيكول باشينيان - الساعة (17.30 بتوقيت موسكو) في ميدان الجمهورية.

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