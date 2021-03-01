بـ4 ملايين جنيه.. تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى صدر المحلة

شهد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الأمراض الصدرية بمدينة المحلة، والمقدم من وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر، بتكلفه 4 ملايين جنيه، للمساهمة في الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى.وأوضحت الدكتورة هيام أبو حمر مدير إدارة الطب العلاجي أنه تم تركيب الجهاز بمستشفى صدر المحلة ويحمل مواصفات فائقة الجودة 16 مقطع سوف يعمل على فحص الأشعة المقطعية لجميع المرضى وحالات الاشتباه بفيروس كورونا، ومتابعة الحالات بعد العزل الصحي من خلال عمل الآشعة المقطعية أحد وسائل تشخيص فيروس كورونا.