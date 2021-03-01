العثور على 59 صاروخًا في الأنبار العراقية
الإثنين 01/مارس/2021 - 11:26 ص
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أعلنت قيادة حرس الحدود المنطقة الخامسة العراقية، اليوم الإثنين، العثور على 59 صاروخا في محافظة الأنبار.
وقالت قيادة حرس الحدود- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن "قوة مشتركة تابعة لها تمكنت من العثور على 22 صاروخا (آر بي جي )، و37 صاروخا ( إس بي جي 9 )، و25 حشوة له في صحراء الأنبار"، مشيرة إلى أن قوات لواء حرس حدود الخامس، واستخبارات اللواء، قامت بعملية استباقية بناء على معلومات استخباراتية، حيث عثرت على المواد المتفجرة.
وقالت قيادة حرس الحدود- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن "قوة مشتركة تابعة لها تمكنت من العثور على 22 صاروخا (آر بي جي )، و37 صاروخا ( إس بي جي 9 )، و25 حشوة له في صحراء الأنبار"، مشيرة إلى أن قوات لواء حرس حدود الخامس، واستخبارات اللواء، قامت بعملية استباقية بناء على معلومات استخباراتية، حيث عثرت على المواد المتفجرة.