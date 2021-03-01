العثور على 59 صاروخًا في الأنبار العراقية

أعلنت قيادة حرس الحدود المنطقة الخامسة العراقية، اليوم الإثنين، العثور على 59 صاروخا في محافظة الأنبار.وقالت قيادة حرس الحدود- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن "قوة مشتركة تابعة لها تمكنت من العثور على 22 صاروخا (آر بي جي )، و37 صاروخا ( إس بي جي 9 )، و25 حشوة له في صحراء الأنبار"، مشيرة إلى أن قوات لواء حرس حدود الخامس، واستخبارات اللواء، قامت بعملية استباقية بناء على معلومات استخباراتية، حيث عثرت على المواد المتفجرة.