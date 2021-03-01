استمرار تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا لليوم الثاني

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن استمرار تسجيل المواطنين اليوم الثاني على التوالي بالموقع المخصص للتسجيل لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأوضحت زايد أن الموقع سجل أمس الأحد، ٤٥ ألفًا و٤٢٩ مواطنًا من الفئات المستحقة لتلقي لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http:www.egcovac.mohp.gov.eg، خلال أول ١٢ ساعة منذ إطلاق الموقع ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.