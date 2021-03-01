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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رصد 2463 إصابة بالسلالات المتحورة من كورونا بأمريكا

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:41 ص
كورونا بأمريكا
كورونا بأمريكا
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رصد 2463 حالة إصابة بالسلالات المتحورة المختلفة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على أراضيها.

وذكرت مراكز منع الأمراض والوقاية منها- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- أنه تم رصد 2400 حالة إصابة بالسلالة المتحورة من الفيروس المكتشفة في بريطانيا، في 44 ولاية، وفي بورتريكو وواشنطن العاصمة.

وأضافت أنه تم رصد 53 حالة إصابة بالسلالة المتحورة المكتشفة في جنوب إفريقيا في 15 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، بينما تم رصد 10 حالات إصابة بالسلالة البرازيلية في 5 ولايات.

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