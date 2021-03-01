محافظ البحيرة يتفقد فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صباح اليوم، فعاليات اليوم الثانى للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمستشفى الهلال الأحمر بدمنهور، والتى انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى يوم 332021 وتستهدف الحملة عدد 1105656 طفلا من عمر يوم وحتى 5 سنوات، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بنطاق المحافظة.وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير حركة الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التي تشارك فى الحملة من أجل وصولها للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض، موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات أثناء تنفيذ الحملة.وأكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أن اليوم الأول للحملة تم خلاله تطعيم 602 ألف و273 طفلًا بنسبة 54%، لافتا أنه يجرى متابعة الحملة بشكل يومي عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشؤون الصحية، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فوري.