محافظ مطروح يتفقد امتحانات الصف الخامس الابتدائي (فيديو)

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، لجان امتحانات الصف الخامس الابتدائي، وذلك في مجمع أبو بكر الصديق بوسط مدينة مرسى مطروح، بحضور عددا من قيادات التربية والتعليم.وأكد محافظ مطروح علي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لحماية الطلاب من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب لهم.ووضعت محافظة مطروح خطة شاملة متكاملة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وتجهيز اللجان الامتحانية وتقليل الكثافة الطلابية، بما لا يزيد عن 14 طالبا في اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات