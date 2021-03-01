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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق أبوتيج الزراعي

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:15 ص
أعمال رصف طريق أبوتيج
أعمال رصف طريق أبوتيج الزراعي
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد محافظ أسيوط أعمال إعادة رصف طريق "أسيوط – أبوتيج" الزراعي وذلك باستخدام أحدث المعدات الخاصة بإعادة تدوير الأسفلت، وذلك تحت إشراف وتنفيذ الهيئة القومية للطرق والكباري.

وقال المحافظ إن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 20202021 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ على متابعه كافه المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيًا للوقوف علي نسب التنفيذ مشيرًا الي أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز موجهًا رؤساء المراكز والاحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس، لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.

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