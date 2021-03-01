«غرفة الحبوب»: بدء توريد الدفعة الثالثة من الأرز التمويني لصالح الحكومة

تبدأ غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الإثنين في توريد الدفعة الثالثة من الأرز المحلي لصالح الحكومة.وقال النائب طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة مستمره في توريد الأرز الأبيض لصالح الحكومة، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أى أزمات فى نقص السلع خلال جائحة كورونا، في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص فى السلع الغذائية، ما يؤكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت فى تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة.ومن جانبه، أوضح الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه على مدار الشهرين الماضيين تم توريد 60 ألف طن أرز لصالح الحكومة وأن شعبة الأرز ستقوم بتوريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح الحكومة، في ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، كما نجحت الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.وأكد «شحاتة»، أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح الحكومة لتوفيره للمواطنين على البطاقات، وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وأنه سيتم بدء توريد الدفعة الثالثة من الأرز المحلى اعتبارا من اليوم الإثنين، على مدار شهر مارس الجاري، بكمية 30 ألف طن شهريا ليصل إجمالى الكميات الموردة إلى 270 ألف طن حتى شهر أغسطس المقبل.وأشار إلى أن كميات الأرز الموجودة فى الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى يناير عام 2022، ما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة فى الأسواق، ولا يُوجد أي أزمات تتعلق بسلعة الأرز.