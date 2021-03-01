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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«البحر الأحمر الأزهرية»: الهدوء يسود امتحانات النقل الابتدائي والثانوي

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:15 ص
امتحانات النقل الابتدائي
امتحانات النقل الابتدائي والثانوي
علي عواد
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تفقد الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، يرافقه أحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات، لجان معهد فتيات النموذجي، اليوم الاثنين، للاطمئنان على سير الامتحانات، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مقار اللجان، واتخاذ كافة التدابير الصحية للحفاظ على صحة وأمن الجميع.

واطمأن أبو زيد على مستوى الامتحان من الطالبات والتزام الجميع داخل اللجنة بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الامن بين الطالبات داخل اللجان، كما تم التشديد على عدم السماح بدخول التليفونات داخل اللجان سواء الطلاب أو المعلمين الملاحظين، كما اطمأن فضيلته إلى أن الامتحانات تسير بهدوء وانضباط وتابع تواجد الموجهين لتفادى أي مشكلات قد تواجه أو تعرقل سير الامتحانات.

أكد رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية أن لجان المتابعة من قيادات المنطقة والسادة موجهي العموم والموجهين الأوائل تكثف جهودها لتغطية كافة لجان معاهد البحر الأحمر الأزهرية، ومتابعة انضباط اللجان واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية وعد وجود أي مشكلات أو عقبات تواجه سير اللجان بشكل جيد حتى تمر الامتحانات بسلام ويسر.

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