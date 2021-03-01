جامعة أنقرة تتضامن مع بوغازيتشي ضد تعيين بولو

أعلن أكاديميون من العديد من كليات جامعة أنقرة، دعمهم طلاب جامعة البسفور المنتفضين ضد تعيين رئيس للجامعة بقرار رئاسي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وشارك أكاديميو جامعة أنقرة مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدوا خلاله مساندتهم طلاب جامعة البوسفور وأساتذتهم، ضد قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، رئيسا لجامعة البسفور.وقال أحد الأكاديمين في مقطع الفيديو: يجب أن يتم انتخاب رئيس أي جامعة في تركيا، من قبل الجامعة نفسها، لا أن يتم تعيينه وصيا.وندد أحد الأكاديميين بوضع الشرطة التركية الكلبشات على أبواب الجامعة، واعتقال طلاب البوسفور ووصفهم بـ”الإرهابيين”.يأتي هذا مع استمرار رفض طلاب واكاديمي جامعة البسفور تعيين مليح بولو وهو الجامعي الذي عينه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يرى طلاب البسفور أن هذه محاول لتقويض حرية الجامعة.