رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جامعة أنقرة تتضامن مع بوغازيتشي ضد تعيين بولو

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:14 ص
جامعة أنقرة
جامعة أنقرة
أمينة ذكى
طباعة
أعلن أكاديميون من العديد من كليات جامعة أنقرة، دعمهم طلاب جامعة البسفور المنتفضين ضد تعيين رئيس للجامعة بقرار رئاسي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشارك أكاديميو جامعة أنقرة مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدوا خلاله مساندتهم طلاب جامعة البوسفور وأساتذتهم، ضد قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، رئيسا لجامعة البسفور.

وقال أحد الأكاديمين في مقطع الفيديو: يجب أن يتم انتخاب رئيس أي جامعة في تركيا، من قبل الجامعة نفسها، لا أن يتم تعيينه وصيا.

وندد أحد الأكاديميين بوضع الشرطة التركية الكلبشات على أبواب الجامعة، واعتقال طلاب البوسفور ووصفهم بـ”الإرهابيين”.

يأتي هذا مع استمرار رفض طلاب واكاديمي جامعة البسفور تعيين مليح بولو وهو الجامعي الذي عينه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يرى طلاب البسفور أن هذه محاول لتقويض حرية الجامعة.

موضوعات متعلقة

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

الزمالك يواجه وادى دجلة بهدف تعزيز صدارته للدورى

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق أبوتيج الزراعي

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

مبادرة لتخفيض أجرة التاكسي في الزقازيق.. ومؤسسها: فوجئت بالإقبال (صور)

image description

أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح

الأكثر قراءة

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
المزيد

الثقافة

ميريت الثقافية تفتح ملف «التطبيع بين فروض السياسة وضغوط الشعوب»

تشييع جثمان أرملة يوسف إدريس من مسجد السيدة نفيسة.. والعزاء مقتصر على العائلة

نسمة يوسف إدريس تنعى والدتها: «لن أقبل عزاء ولا رثاء فى أمى»

وفاة رجاء الرفاعى أرملة الكاتب يوسف إدريس