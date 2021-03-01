الصومال يدين هجومًا باليستيًا حوثيًا على السعودية

أدانت الحكومة الصومالية هجوما باليستيا نفذته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض من خلال عدد من الطائرات المسيّرة المفخخة.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي- في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الإثنين- تضامن الصومال ووقوفه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن تربتها والحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ضد أي عدوان غادر.وأضافت أن الصومال تعتبر هذا الهجوم خرقا للقانون الدولي والإنساني، وجرما إرهابيا ضد مناطق سكنية، وعرقلة لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الصراع في اليمن.