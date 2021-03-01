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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل وإصابة 36 من طالبان في عملية أمنية بأفغانستان

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:12 ص
أفغانستان
أفغانستان
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 30 من عناصر حركة طالبان، وإصابة ستة آخرين في عملية أمنية شنتها القوات الأفغانية بإقليم كابيسا الكائن وسط البلاد.

وأضافت الوزارة -في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية- أن العملية انطلقت في مناطق متفرقة بمقاطعة نيجراب بدعم من قوات الكوماندوز وسلاح الجو الأفغاني، موضحة أنها أسفرت عن مقتل 30 من عناصر طالبان، بينهم 16 من أعضاء تنظيم القاعدة.

وأوضح البيان أن القوات تمكنت من تطهير قرى حاجيان وخليفجان وزاكيرخل كوجك وبدخيل من المسلحين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول العملية.

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