«إيكاو» ينتحب خوان كارلوس سالازار أمينا عاما جديدا

انتخب مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو ICAO) خوان كارلوس سالازار Juan Carlos Salazar الكولومبي أمينا عاما جديدا للمنظمة لمدة 3 سنوات، بمشاركة عضوية 36 دولة.خوان كارلوس سالازار الأمين العام الجديد سوف يبدأ عمله رسميا أول أغسطس القادم، وسيتسلم مهام عملة من الأمين العام الحالي الصينية الجنسية الدكتورة Fang Liu التي شغلت هذا المنصب لفترتين متتاليتين منذ عام 2015.خوان كارلوس سالازار الأمين العام الجديد يمارس قانون ومعايير الطيران منذ أكثر من 26 عاما ولديه الخبرة المتراكمة في المفاوضات الدولية في مجالات الطيران والإدارة والسياسة العامة، وكذا خبرة مهنية كبيرة في إدارة المنظمات المعقدة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وسوف يتولى أمانة المنظمة في ظل ظروف استثنائية صعبة تعيشها صناعة الطيران على مستوى العالم.يشغل منذ يناير 2018 منصب المدير العام للطيران المدني في كولومبيا، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الكولومبية ومستشار أول لهيئة الطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة، وهو حاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة وقانون الجو والفضاء، ويتحدث الإسبانية والإنجليزية والفرنسية بطلاقة.