«ضرب وتنمر».. قرارات عاجلة بشأن واقعة مؤسسة تربية فارسكور في دمياط

رصدت مديرية التضامن بدمياط، مقطع متداول يظهر اعتداء أحد الأبناء على أخيه بمؤسسة تربية البنين في فارسكور بالضرب والتنمر.وبحسب بيان للمديرية، اليوم الإثنين، تم استدعاء حسام عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة جمعية تربية البنين بفارسكور، الجمعية المسند إليها إدارة المؤسسة، لاجتماع عاجل لبحث الأمر.كما تم تكليف فريق التدخل السريع بالمديرية ومدير إدارة فارسكور الاجتماعية بالنزول والتحقيق في الواقعة، هذا بالإضافة إلى إحالة مدير الدار والمشرفين المسئولين للتحقيق العاجل، وتكليف لجنة حماية الطفل الفرعية بمتابعة التحقيقات والعرض.