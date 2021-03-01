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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع مؤشر البورصة السعودية 0.73%

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:10 ص
البورصة السعودية
البورصة السعودية
اكرم عمران - طارق عتمان
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.73% رابحًا 67.08 نقطة ليصل إلى مستوى 9212.07 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.04% رابحًا 265.03 نقطة ليصل إلى مستوى 25716.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 136 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.66%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.03%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.78%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.63%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.91%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.87%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.74%، ثم قطاعي التأمين والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.32%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والأدوية بنسبة 0.43%، 0.25%، على التوالي.

وقفز 159 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 30%، ثم سهم "العبداللطيف" بنسبة 9.99%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 9.94%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم "أسمنت العربية" بنسبة 3.77%، ثم سهم "أسمنت ينبع" بنسبة 3.24%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 1.71%، فيما تصدر سهم "عذيب للاتصالات" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 167 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلن البنك السعودي البريطاني، موافقة مجلس الإدارة على شراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى 4 ملايين سهمًا وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

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