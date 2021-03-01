إشادة بسهولة «إنجليزي أولى ثانوي».. وطالب: «حليته في دقيقتين»

كشف عدد من طلاب الصف الأول الثانوي عن سهولة امتحان مادة اللغة الانجليزية، وقال عدد من الطلاب عبر جروب "هنذاكر أون لاين" أنهم انتهوا من الامتحان في دقائق معدودة، منهم من أنهى الأسئلة في خمس دقائق لسهولتها.بينما قال طالب آخر خلال التعلقيات: "أنهيت الامتحان في دقيقتين".ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا داخل المدارس على التابلت.وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.بالإضافة إلى أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.