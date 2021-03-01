160 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا في جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الإثنين، 160 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 270 ألفا و918 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة (نيو برس) الجورجية -على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 3520 حالة؛ عقب تسجيل 10 حالات وفاة جديدة موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1849 حالة على مستوى البلاد، من بينهم 510 حالات تحت الرعاية الصحية في المستشفيات، بينما تجاوز عدد حالات التعافي 265 ألفا.