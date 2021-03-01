أكثر من 11500 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى روسيا

سجلت روسيا 11 ألفا و571 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و257 ألفًا و650 حالة إصابة.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا"- في بيان اليوم الإثنين- أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.. مضيفا أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 2097 إصابة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة بطرسبورج بــ943 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 629 حالة إصابة.وأشار البيان إلى تسجيل 333 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 86 ألفا و455 حالة وفاة.وأوضح المركز أن 11 ألفا و277 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات في الساعات الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 3 ملايين و823 ألفا و74 شخصا.