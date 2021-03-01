جيجي حديد تشارك صور طفلتها للجمهور

نشرت النجمة وعارضة الأزياء العالمية جيجي حديد مجموعة من الصور لطفلتها بعدما أخفتها عن أعين الجمهور منذ ولادتها في سبتمبر الماضي، ولكنها بدأت عبر موقع الانستجرام الخاص بها مشاركة الصور مع صور حملها من صديقها زين مالك.ووفقًا لموقع hollywoodlife شاركت صورة وهي ترتدي البيجامة مرفقة التاريخ الخاص بها، حيث تؤكد "انشر صورة مع التاريخ حتى يكون من السهل العودة إليها مرة أخرى"، حيث تضمنت اللقطات ايضًا صور لزين مالك وهو يرتدي البدلة الثلجية الوردية، مع صورة لأقدام الطفلة الصغيرة".كما شاركت أيضًا صورة لطفلتها وهي ترتدي البدلة الثلجية، وعلقت: "واحدة من هدايا طفلي المفضلة" والتى ظهرت عليها اسمها مطرز على الظهر.ظهرت جيجي مؤخرًا على غلاف شهر مارس لمجلة فوج، وجلست لأول مقابلة معمقة لها منذ أن أصبحت أمًا، حيث كشفت جيجي، التي صورت الغلاف بعد 10 أسابيع فقط من الولادة، أنها مرتاحة بجسدها الجديد.قالت عن جسدها بعد الولادة: "أعلم أنني لست صغيرة كما كنت من قبل، لكنني أيضًا مفكرة واقعية للغاية".وكشفت جيجي عن ولادتها الطبيعية، وكشفت أنها اضطرت إلى "الحفر بعمق" للتعامل مع آلام المخاض التي استمرت 14 ساعة، قالت." كانت هناك بالتأكيد نقطة شعرت فيها، أتساءل كيف سيكون الأمر مع حقنة الإيبيدورال، كيف سيكون الأمر مختلفًا، نظرت ممرضة التوليد إليّ وقالت، 'أنت تفعلين ذلك، لا احد يستطيع مساعدتك. لقد تجاوزت نقطة الإيبيدورال على أي حال.