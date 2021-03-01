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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

2466 فرقة طبية للتطعيم ضد شلل الأطفال في أسيوط

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:08 ص
تطعيم ضد الشلل
تطعيم ضد الشلل
أسيوط_محمد أبوشادي:
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قال الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه تم البدأ في تنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مجانًا ضمن الحملة القومية التي تم تنفذها وزارة الصحة بالمحافظات المختلفة، منذ أمس ولمدة 4 أيام باستخدام (طعم فموي أحادي التكافؤ نمط 2).

وأوضح زين، أنه تم تجهيز 2466 فرقى يعمل بها 5954 مشرف ومقدم خدمة منها 2197 فرقة متحركة للمرور على المنازل لتطعيم الأطفال الأقل من 5 سنوات، فضلًا عن 269 فرقة ثابتة بمراكز طب الأسرة والوحدات الصحية التي يبلغ عددها 227 وحدة صحية، بالإضافة إلى تجهيز 46336 زجاجة طعم و926720 جرعة طعم و2500 حامل طعم و11230 أكياس تبريد و426 ثلاجة طعوم لتطعيم الأطفال المترددين على المنشأت الصحية وطب الأسرة بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة لذلك.

ومن جهته، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حرصه على تقديم كافة سبل الدعم للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الجرعة الأولى والتي بدأت أمس الأحد 28 فبراير وتستمر لمدة 4 أيام، مشددًا على تذليل كافة العقبات التي تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية والوحدات والمكاتب الصحية المختلفة التي تشارك في حملة التطعيم، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرًا إلى قيام مديرية الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.

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