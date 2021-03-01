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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة سوهاج: تطعيم 478.6 ألف طفل ضد الشلل في اليوم الأول من الحملة

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:06 ص
تطعيم ضد الشلل
تطعيم ضد الشلل
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم تطعيم 52% أي ما يعادل 478 ألفًا و690 طفلًا في اليوم الأول من مُستهدف حملة شلل الأطفال، على مستوى مدن ومراكز وقرى ونجوع المحافظة، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل.

وأوضحت أنها عقدت اجتماعًا، مساء أمس الأحد، حضره كل من الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة، الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، بحضور، الدكتور عمرو العرشي مسئول التطعيمات بالمديرية، الدكتور مصطفى والي مشرف الوزارة، محمد ضيف مراقب الأوبئة بالوزارة ومفتشي الحملة والمراقبين الصحيين المشاركين بالحملة، وذلك لمناقشة ما جرى من أعمال خلال اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

جدير بالذكر أن عدد الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بلغت 2552 فرقة، وأن عدد الأطفال المُستهدف تطعيمهم خلال الحملة 920 ألفا 557 طفلا وطفلة.

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