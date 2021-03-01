منسق «حياه كريمة» بالإسكندرية: تطوير المدارس ووحدات صحية مع البنية التحتية

أكد محمد شعبان، منسق مبادرة "حياة كريمة" بالإسكندرية، أن المبادرة تستهدف مركز برج العرب القديم وثلاث قرى رئيسية تابعة له، وهي (بهيج وأبو صير والغربانيات)، يتبعهم 48 قرية و10 نجوع.وأضاف شعبان لـ«الدستور»، أن مشاريع التطوير بداخل القرى سوف تستهل بمشاريع البنية التحتية، من شبكات الصرف الصحي، ورفع كفاءة شبكة المياه والكهرباء، حيث يتم دراسة الأماكن التي سوف يتم تنفيذ المشاريع بها فضلًا عن رفع كفاءة شبكات الاتصالات والإنترنت بالمناطق المدرجة بالمبادرة.وتابع أنه بجانب المشاريع الكبرى للبنية التحتية، يتم حصر المنازل التي تستحق "سكن كريم"، حيث يتم عمل بحث للحالات من خلال لجنة مشكلة من مؤسسة "حياة كريمة" ومديرية التضامن الاجتماعي وشباب البرنامج الرئاسي، لحصر الحالات المستحقة وإدراج أسمائهم بالمبادرة لتنفيذ أعمال الترميم وبناء الأسقف وما تحتاجه تلك المنازل.وأكد شعبان أنه سيتم تطوير ورفع كفاءة المدارس بالقرى المدرجة بالمبادرة، مع رفع كفاءة الوحدات الصحية بالقرى ودراسة زيادة أعدادها، والعمل بها بالتوازي مع مشاريع البنية التحتية.وأشار منسق المبادرة، إلى أنه من ضمن المشروعات التي تتم دراستها لتنفيذها بالقرى التنمية المجتمعية، من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فضلًا عن حملات التوعية، وتطوير المنظومة الثقافية للمجتمع في تلك القرى، بجانب فصول لمحو الأمية وتعليم الكبار.