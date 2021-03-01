4285 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى مليون و352 ألفا و134 حالة، وذلك بعد تسجيل 4 آلاف و285 حالة جديدة.وقال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف -على صفحته بموقع "فيسبوك" وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "سجلت أوكرانيا 4285 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 258 طفلا، و93 عاملا طبيا".وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 1779 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما توفي 68 حالة جراء الإصابة بالفيروس التاجي وتماثل للشفاء 1701 شخص".