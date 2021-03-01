وزير التنمية المحلية: وفرنا بيانات 1400 قرية لتطويرها ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تعمل على قدم وساق، لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن مبادرة حياة كريمة.وأوضح شعرواي، خلال لقاء مع وزراء، التخطيط، والإسكان، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، الاتفاق على احتواء خرائط الأساس على كل البيانات المتاحة لدى الجهات المختلفة، لسهولة تداولها والاستفادة منها، كما يجب أن تكون هناك خرائط أساس واضحة لجميع المنشآت الخدمية وشبكات البنية الأساسية والسكان، وكذا الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة لإعداد هذه الخرائط.وأضاف، أن الوزارة أتاحت كافة البيانات التي تم الوصول إليها من خلال فرق الإدارة المحلية بالمحافظات والمراكز والتي تتضمن توصيفًا للوضع الراهن في كافة القطاعات على مستوى حوالي 1400 قرية مستهدفة بالمرحلة الأولى للبرنامج.وتابع وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمعلومات وإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتعتمد عليها في وضع الخطط التنموية المتكاملة للمراكز الإدارية في سياق التخطيط القائم على الأدلة.