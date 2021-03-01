كورونا.. التشيك تفرض قيودا جديدة على حركة المواطنين

أعلنت حكومة التشيك اليوم الإثنين، عددًا من القيود على حركة المواطنين بهدف السيطرة على تفشي فيروس "كورونا" المستجد والحول دون انهيار القطاع الصحي في البلاد.وذكر راديو "براغ الدولي" أنه بدءًا من اليوم لن يسمح للمواطنين بالتنقل بين الضواحي المختلفة إلا للأسباب الطبية أو للاعتناء بالأقارب أو العمل، فيما سيطلب من الموظفين خطاب مكتوب يثبت حاجتهم للتنقل.كما قررت السلطات إغلاق المدارس والحضانات، مستثناة فقط أطفال العاملين بالمجال الطبي وسلطات الإنقاذ، بالإضافة إلى إغلاق بعض المحال التي كانت مستثناة من قرارات الإغلاق السابقة مثل متاجر الأدوات الدراسية وملابس الأطفال.وأعلنت السلطات منع ارتداء الكمامات القماشية بعد الآن وألزمت المواطنين في المناطق الخارجية والنائية بارتداء الكمامة العادية وارتداء الكمامة ذات (فلتر النانو) في المتاجر والمواصلات العامة والعمل، وحثت المواطنين على الحد من تعاملاتهم مع الآخرين وتقليلها للحد الأدنى، وستظل الإجراءات الجديدة قيد التنفيذ لمدة 3 أسابيع.يشار إلى أن التشيك عادت لتشهد مؤخرا زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا"، وتخطى إجمالي الحالات في التشيك مليونًا ومائتي ألف حالة فيما تخطى إجمالي الوفيات إلى أكثر من 20 ألف حالة.