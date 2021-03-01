حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

سنن صلاة الكسوف والخسوف

ومن سنن صلاة الكسوف والخسوف، أن تصلى في جماعة، وإِن صُليت فرادى فلا بأس، وأن تكون في المسجد، ولا مانع من خروج النساء لها.



الإطالة في الصلاة، بقيامها وركوعها وسجودها، إِلا إِذا انجلى الكسوف أو الخسوف فيتمها خفيفة، وكثرة الدعاء والتضرع والاستغفار والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة؛ حتى يكشف الله ما بالناس.

