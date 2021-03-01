الالتزام بالإجراءات الاحترازية في امتحانات «التربية الرياضية للبنات» بالأزهر

أعلن الدكتور عصام جمال أبو النجا، وكيل كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط هدوء تام.وأوضح أبو النجا أن الامتحانات بدأت أمس الأول لطالبات الفرقتين: الثانية والثالثة، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، وأن اليوم أدت طالبات الفرقتين: الأولى والرابعة الامتحانات وسط مناخ مناسب؛ من خلال إجراء عمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع قاعات الامتحان، ووسط وجود طبي، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطالبات؛ حرصًا وحفاظًا على سلامتهن في ضوء تعليمات وحدة إدارة الأزمات والكوارث بجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة.