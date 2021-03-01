«رضوان»: اجتماع مع وزيرة الهجرة بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا، مساء اليوم الإثنين، مع السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج.وأشار «رضوان»، في تصريحات له، إلى أن الاجتماعي مع «مكرم»، يأتي لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بهذا الأمر.