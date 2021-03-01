رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مواطن بالإسكندرية: المطر يغرق منزلي و«حياة كريمة» حلم الفقراء

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:57 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قال صابر حامد السيد، بالمعاش، مقيم بقرية بهيج ببرج العرب غرب الإسكندرية،: "ربنا يخلي الرئيس السيسي للشعب المصري، الذي جاء من أجلنا وقام بتغيير البلد إلى الأحسن وعمل فيها من أجل الفقراء لكي يجعل "حياتهم كريمة"، بإنشاء المشاريع الكبيرة في البلد وإزالة العشوائيات ولبى طلباتنا".

وأشار حامد إلى أن منزله دخل ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وأنه لا يريد أكثر من ستر بيته وصب السقف، لأنه لا يستطيع فعل هذا لأن المعاش على قد مصاريف الحياة وغير كافي".

وأكد أن "الأسرة كلها تتضرر من هطول الأمطار والطقس السيئ طول نوات الشتاء، حيث نستيقظ أثناء النوم بسبب غرق الغرف بعد تسرب المياه من الأسقف الخشبية المغطاة بالشمع، والتي أدت إلى هبوط الأرض".

واعتبر "صابر" مبادرة "حياة كريمة" أصبحت حلم الفقراء الذين ينتظرونها منذ سنوات، "وأن الرئيس منذ توليه الحكم قام بتغيير البلد إلى الأحسن في إنشاء المشاريع الكبرى والكباري التي خففت ضغط التكدس المروري، ونحن ننتظر الاجمل في عهد السيسي".

وطالب "صابر" بأن المبادرة تشمل إعادة هيكلة القرية من جديد وتجميلها وعمل المرافق العامة بها مثل صرف صحي ومحطة تنقية مياة تابعة للقرية ومركز طبي يخدم أهالي القرية وماكينة صرف الفلوس حتى تساعد الأهالي على قبض المعاش ولا يحتاجون إلى الذهاب إلى مركز ومدينة برج العرب، الذي يبعد عن القرية أكثر من 20 كيلو لكي يصرف معاشه.

موضوعات متعلقة

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

الزمالك يواجه وادى دجلة بهدف تعزيز صدارته للدورى

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

الصور

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

image description

صور امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الثانوية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق أبوتيج الزراعي

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

الأكثر قراءة

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2021

ميريت الثقافية تفتح ملف «التطبيع بين فروض السياسة وضغوط الشعوب»

تشييع جثمان أرملة يوسف إدريس من مسجد السيدة نفيسة.. والعزاء مقتصر على العائلة

نسمة يوسف إدريس تنعى والدتها: «لن أقبل عزاء ولا رثاء فى أمى»