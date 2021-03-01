مواطن بالإسكندرية: المطر يغرق منزلي و«حياة كريمة» حلم الفقراء

قال صابر حامد السيد، بالمعاش، مقيم بقرية بهيج ببرج العرب غرب الإسكندرية،: "ربنا يخلي الرئيس السيسي للشعب المصري، الذي جاء من أجلنا وقام بتغيير البلد إلى الأحسن وعمل فيها من أجل الفقراء لكي يجعل "حياتهم كريمة"، بإنشاء المشاريع الكبيرة في البلد وإزالة العشوائيات ولبى طلباتنا".وأشار حامد إلى أن منزله دخل ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وأنه لا يريد أكثر من ستر بيته وصب السقف، لأنه لا يستطيع فعل هذا لأن المعاش على قد مصاريف الحياة وغير كافي".وأكد أن "الأسرة كلها تتضرر من هطول الأمطار والطقس السيئ طول نوات الشتاء، حيث نستيقظ أثناء النوم بسبب غرق الغرف بعد تسرب المياه من الأسقف الخشبية المغطاة بالشمع، والتي أدت إلى هبوط الأرض".واعتبر "صابر" مبادرة "حياة كريمة" أصبحت حلم الفقراء الذين ينتظرونها منذ سنوات، "وأن الرئيس منذ توليه الحكم قام بتغيير البلد إلى الأحسن في إنشاء المشاريع الكبرى والكباري التي خففت ضغط التكدس المروري، ونحن ننتظر الاجمل في عهد السيسي".وطالب "صابر" بأن المبادرة تشمل إعادة هيكلة القرية من جديد وتجميلها وعمل المرافق العامة بها مثل صرف صحي ومحطة تنقية مياة تابعة للقرية ومركز طبي يخدم أهالي القرية وماكينة صرف الفلوس حتى تساعد الأهالي على قبض المعاش ولا يحتاجون إلى الذهاب إلى مركز ومدينة برج العرب، الذي يبعد عن القرية أكثر من 20 كيلو لكي يصرف معاشه.