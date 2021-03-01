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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين متهمين ببيع المخدرات

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:54 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم ببيع مواد مخدرة على عملائهم بمنطقة الأميرية والسلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها، فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجده بمنطقة محل سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى- هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواة" - ميزان حساس).

كما تمكن رجال المباحث، من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية "له معلومات جنائية" ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزيتون مستقلًا دراجة نارية.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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