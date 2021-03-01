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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رئيس جامعة الأزهر يكرم طالب «الهندسة الزراعية» مؤلف «من سرايا القيادة»

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:53 ص
جريدة الدستور
إسلام أبوالمجد
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استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الطالب محمد عادل زيدان، أحد طلاب الفرقة الرابعة بكلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر، ومؤلف كتاب "من سرايا القيادة"، والذي نشر في يناير الماضي من هذا العام، والذي نالَ إعجابَ كثيرٍ من القراء.

وفي إطار دعم الجامعة لإثراء المحتوى العلمي والأدبي لدى طلابها، فقد استقبل رئيس الجامعة الطالب في حضور الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية، متناولًا معه تفاصيل الكتاب ومحتواه، والذي يناقش أهم قضايا مفهوم القيادة، وأساليبها المتعددة، وعميق معناها وشموليتها، مستشهدًا في ذلك بدعائم تاريخية وعلمية وإسلامية، مشيرًا إلى مدى احتياج دول العالم بشكل عام، ووطننا مصر بشكل خاص لقادة أفذاذٍ يدركون أهمية إصلاح المجتمع وكيفيته، بما يخدم تحقيق إستراتيجية الدولة 2020-2030.

كما أكد الطالب محمد على أن الكتاب رؤيته الأساسية تصحيح إدراك القارئ ورؤيته تجاه نفسه أولًا ثم مجتمعه، وأن الكتاب لا يقتصر على فئةٍ عمرية بعينها، بل هو شامل لكل فئات المجتمع خاصةً الشباب.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، استعداد الطالب لتجهيز عرض تقديمي في أقرب مناسبة عامة لطلاب جامعة الأزهر كافة، متناولًا فيه مفاهيم الكتاب ومقاصده بشكل يسير، وتقديم الطالب كنموذج مُشَرِّف لأبناء الأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر تعد الكلية الوحيدة والفريدة من نوعها في جامعات مصر والشرق الأوسط، خاصة أن إدارة الكلية تحرص على تأهيل خريجيها وتدريبهم؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، ووفق المخطط الإستراتيجي للدولة، بجانب ذلك قامت الكلية العام الماضي بتنظيم مؤتمرها الدولي الأول حول رؤية مصر 2030م والتنمية المستدامة بمشاركة عديد من القيادات في مختلف المجالات العلمية، والاقتصادية والزراعية، إضافة إلى ذلك يتمتع عميد الكلية بعضوية عديد من المؤسسات العلمية والبحثية التي تعمل في عديد من الدول الشقيقة في القارة السمراء (قارة أفريقيا).

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