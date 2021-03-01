«المغربي» تتفقد لجان الامتحانات والإجراءات الاحترازية بمدارس سفاجا

تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، عدد من اللجان للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.وأكدت المغربي، أثناء المرور على المدارس، ضرورة الاهتمام بالحالة الصحية للطلاب وتوفير خافض الحرارة، مشددةً على متابعة سير الامتحانات ومتابعة الإجراءات الاحترازية، حيث تم إجراء أعمال التعقيم والتطهير بالمدارس "مدرسة أسامة ابن زيد الابتدائية ومدرسة الثانوية بنات"، رافقها خلال الجولة محمود عامر مدير الإدارة التعليمية، وخالد ابوالمجد مدير مدرسة أسامة ابن زيد وطارق السيد مدير مدرسة الثانوية بنات.ووجهت رئيس المدينة، بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارة الصحية بسفاجا لتنفيذ الإجراءات الوقائية على أكمل وجه.وأضافت المغربي إنه تم تشكيل فرق متابعة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وقياس العلامات الحيوية والاتصال الدائم بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية؛ تزامنا مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية مشددة.وأكدت رئيس المدينة على المتابعة والمرور المستمر على جميع المصالح الحكومية ومستشفى سفاجا المركزي والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.