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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

طلاب فاطمة الزهراء بحدائق القبة: «الامتحان حلو والنت مافصلش»

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:51 ص
طلاب فاطمة الزهراء
طلاب فاطمة الزهراء بحدائق القبة
نور أيمن
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انتهت طالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة فاطمة الزهراء التابعة لمنطقة حدائق من امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في ثاني أيام الامتحانات التي شهدت فيه اللجان انتظاما وسهولة.

«الامتحان كان حلو والنت مافصلش»، كلمات استقبلتها الأمهات من الفتيات خلف باب المدرسة المغلق أثناء فترة الاستراحة بين مادة اللغة الإنجليزية والجغرافيا.

وقالت والدة إحدى الطالبات لـ"الدستور" إن ما يفرق معهم هو عدم سقوط الشبكة، ثم يأتي بعد ذلك مستوى الامتحان.

وقالت مريم محمد أثناء تأدية امتحانات النصف الأول من عام 2021 أن اللغة الإنجليزية لم تخرج عن المنهج المقرر، مضيفة: "النت ما فصلش ولا مرة".

وكانت المدرسة استقبلت الطلاب بعدد من الإجراءات الاحترازية ووزعتهم بانتظام داخل الفصول لتأدية امتحاناتهم، والتزم الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقرر وزير التربية والتعليم اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 بعد الاعلان عن طريقة الامتحانات وضوابط الامتحانات والمواصفات الجديدة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.
طلاب فاطمة الزهراء بحدائق القبة: «الامتحان حلو والنت مافصلش»
طلاب فاطمة الزهراء بحدائق القبة: «الامتحان حلو والنت مافصلش»
طلاب فاطمة الزهراء بحدائق القبة: «الامتحان حلو والنت مافصلش»
طلاب فاطمة الزهراء بحدائق القبة: «الامتحان حلو والنت مافصلش»
طلاب فاطمة الزهراء بحدائق القبة: «الامتحان حلو والنت مافصلش»
طلاب فاطمة الزهراء بحدائق القبة: «الامتحان حلو والنت مافصلش»

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